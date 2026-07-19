Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında yuttuğun cümleler seni yoruyor. İlişkin varsa, huzur bozulmasın diye söylemediğin o şeyi bugün nazikçe dile getirebilirsin; söylemek kavga çıkarmaz, söylememek biriktirir. Gerçek uyum, herkesin sustuğu değil, herkesin konuşabildiği yerde kurulur.

Bekarsan, karşındakinin temposuna ayak uydurmak için kendi isteklerini bir kenara koyuyorsan dur. Onun uygun olduğu saatte, onun istediği yerde, onun sevdiği şeyi yapmak zorunda değilsin. Bugün senin de bir tercihin olduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…