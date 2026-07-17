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Terazi Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kendine ayırdığın zamanla ilişkine ayırdığın zaman arasında bir denge kurma ihtiyacı hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle geçirdiğin vakit kadar, tek başına nefes aldığın anlar da bugün senin için önemli; ikisini de ihmal etmeden dengelemeyi başardığında huzur bulacaksın.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki alışverişin ne kadar karşılıklı olduğunu bugün daha net görüyorsun. Tek taraflı bir çaba varsa fark edeceksin; adil olmayan bir denge seni bugün rahatsız edebilir. Kendi değerini göz ardı etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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