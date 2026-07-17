Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kendine ayırdığın zamanla ilişkine ayırdığın zaman arasında bir denge kurma ihtiyacı hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle geçirdiğin vakit kadar, tek başına nefes aldığın anlar da bugün senin için önemli; ikisini de ihmal etmeden dengelemeyi başardığında huzur bulacaksın.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki alışverişin ne kadar karşılıklı olduğunu bugün daha net görüyorsun. Tek taraflı bir çaba varsa fark edeceksin; adil olmayan bir denge seni bugün rahatsız edebilir. Kendi değerini göz ardı etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…