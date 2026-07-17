Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde denge arayışın iş ile özel hayat arasında kendini gösteriyor. İki alanı da aynı anda memnun etmeye çalışmak seni yoruyor olabilir; önceliklerini netleştirmen bugün sana rahatlık getirecek.

Kariyer ve para konularında ölçülü davranmak bugün senin için kritik. Ani harcamalardan kaçınman, dengeyi korumana yardımcı olacak; bütçeni gözden geçirmek için de uygun bir gün.

Aşk hayatında da denge arayışın devam ediyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle geçirdiğin zaman ile kendine ayırdığın zaman arasında adil bir denge kurman ilişkinize iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki dengeyi bugün daha net görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…