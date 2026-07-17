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Terazi Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde denge arayışın iş ile özel hayat arasında kendini gösteriyor. İki alanı da aynı anda memnun etmeye çalışmak seni yoruyor olabilir; önceliklerini netleştirmen bugün sana rahatlık getirecek.

Kariyer ve para konularında ölçülü davranmak bugün senin için kritik. Ani harcamalardan kaçınman, dengeyi korumana yardımcı olacak; bütçeni gözden geçirmek için de uygun bir gün.

Aşk hayatında da denge arayışın devam ediyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle geçirdiğin zaman ile kendine ayırdığın zaman arasında adil bir denge kurman ilişkinize iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki dengeyi bugün daha net görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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