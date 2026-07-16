Sevgili Terazi, kariyerinizde üzerinde çalıştığınız büyük projelerin son rötuşlarını perde arkasından yönetmek ve detayları incelemek bugün size ciddi bir profesyonel başarı getirebilir. Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, üstlerinizin gözünde güvenilirliğinizi artırırken, iş hayatında kalıcı adımlar atmanıza zemin hazırlıyor. İletişim süreçlerinde durağan konumdaki Merkür nedeniyle iş ortaklıklarınızda net ifadeler kullanmaya özen göstermelisiniz.

Maddi olarak, gelecekte elde etmeyi umduğunuz olası gelirlere veya primlere güvenerek harcama yapmayı bırakmalı, tamamen mevcut birikiminizi korumaya geçmelisiniz. Bütçenizde lüks tüketim yerine tamamen zorunlu ihtiyaçlara yer vererek ekonomik dengenizi sağlama almanız gereken bir dönemdesiniz. Risk içeren her türlü finansal girişimden uzak durarak, eldeki mali gücü korumak en doğru strateji olacaktır.

İlişkisi olan bir Teraziyseniz, partnerinizle birlikte gelecek hedeflerinizi, kariyer planlarınızı ve statünüzü ilgilendiren konuları son derece olgun ve yapıcı bir dille masaya yatırabilirsiniz. Bekar bir Terazi burcu iseniz, bugün sokak hayvanları için bir şeyler yapmak, bir barınağı ziyaret etmek ya da çevre koruma aktivitelerine bireysel destek vermek isteyebilirsiniz; bu sırada yaşanan tesadüfi bir tanışma kalbinizin ritmini hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…