Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kendi burcundaki Ay sayesinde çekimin ve uyumun zirvede. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki ahenk bugün adeta hissedilir hale geliyor; sözsüz bir anlaşma, bir bakışta anlaşabilme hali ilişkine tatlı bir hafiflik katıyor. Bu uyumun tadını çıkar.

Bekarsan, karşına çıkan biri içini kıpır kıpır edebilir; henüz ne olduğunu adlandıramasan da içten içe bir heyecan büyüyor. Bu ince his, güzel bir başlangıcın habercisi olabilir. Bugün gönlünün sesine kulak ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…