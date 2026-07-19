Sevgili Terazi, bu hafta paranın kaynağı doğrudan kariyerin oluyor; bir terfi, bir prim ya da bir üst konumdan gelecek destek maddi durumunu güçlendirebilir. 22 Temmuz'dan sonra Güneş'in Aslan'a geçişiyle sosyal çevren de sana yeni kazanç kapıları aralayabilir, doğru insanlarla kurduğun bağlantı cebine yansıyabilir. Yalnız Jüpiter-Plüton gerilimi nedeniyle bir ortaklıkta çıkar dengesini iyi gözet.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…