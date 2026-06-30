Sevgili Terazi, bu Temmuz ayına doğrudan kariyer hedeflerini ve profesyonel ünvanını tamamen yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, üstlerinle yepyeni bir sözleşme masasına oturman, kendi işini kurman veya statünü baştan aşağı değiştirecek o beklediğin adımı atman için sana taze bir başlangıç sunacak. Bu süreçte başarılarını herkese gösterirken, toplum önünde takdir edilmenin getirdiği o derin saygınlığı yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde kariyerindeki bu yükselişi garantiledikten sonra, dikkatini tamamen sosyal çevrene ve dostluk ilişkilerine çevireceksin. Derneklere üye olacak, organizasyonlarda aktif görev alacak ve geleceğine katkı sağlayacak vizyoner insanlarla aynı masaya oturacaksın. Yeni bir arkadaş grubuna dahil olacak veya mevcut gruplarında liderliği üstleneceksin. Bu ay sosyal hayatında yaratacağın bu hareketli atmosfer, ekip ruhunu hissetmene büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın ilk günlerinden itibaren gizli hayranlıklar ve arka planda yaşanan duygular alanında oldukça sessiz ama tutkulu bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte dış dünyadan tamamen izole olacaksın. Tam da bu noktada ona, herkesten sakladığın sırları açmak sana iyi gelecek. Şimdi aşk özgürleşecek. Bekar bir Terazi isen, çalışma ortamında veya ofis dışında tamamen tesadüfi bir şekilde tanışacağın ketum biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Mahremiyetiyle dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın gizli anlar, kalbinde ruhsal bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…