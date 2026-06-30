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Terazi Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu Temmuz ayı iç dünyanda adeta gizem ve ruhsal bağların birleşimi ile şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde yönetici gezegenin Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki fedakarlık duygusunu çok daha belirgin ve şefkatli bir hale getirecek. İlişkini mantıklı fedakarlıklar üzerine kurarken, birlikte çok daha merhametli zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay gözlerden uzak ortamlardan hiç beklemediğin, son derece hizmet odaklı bir aşk doğacak. Yardımseverliğiyle dikkatini çeken, pratik zekalı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok güvenilir bir flörte dönüşecek. Kalabalıklardan uzak, sakin rotalarda yapacağınız baş başa görüşmeler, kalbinin çok daha huzurlu bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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