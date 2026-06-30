Sevgili Terazi, bu Temmuz ayı iç dünyanda adeta gizem ve ruhsal bağların birleşimi ile şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde yönetici gezegenin Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki fedakarlık duygusunu çok daha belirgin ve şefkatli bir hale getirecek. İlişkini mantıklı fedakarlıklar üzerine kurarken, birlikte çok daha merhametli zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay gözlerden uzak ortamlardan hiç beklemediğin, son derece hizmet odaklı bir aşk doğacak. Yardımseverliğiyle dikkatini çeken, pratik zekalı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok güvenilir bir flörte dönüşecek. Kalabalıklardan uzak, sakin rotalarda yapacağınız baş başa görüşmeler, kalbinin çok daha huzurlu bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…