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Terazi Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu Temmuz ayında aşk hayatının ve hobilerinin getirdiği stres seviyesinde belirgin sonuçlanmalar elde edeceksin. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin eğlenceye doyduğunu ve rutine dönmeye ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda dengelenip sana zihinsel bir odaklanma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan sosyal davetler ve kalp ritmini hızlandıran heyecanlar, kalp ve dolaşım sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun hareketliliği nedeniyle, bu ay ritmini yavaşlatmaya ve uyku kaliteni artırmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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