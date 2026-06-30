Sevgili Terazi, bu Temmuz ayında aşk hayatının ve hobilerinin getirdiği stres seviyesinde belirgin sonuçlanmalar elde edeceksin. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin eğlenceye doyduğunu ve rutine dönmeye ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda dengelenip sana zihinsel bir odaklanma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan sosyal davetler ve kalp ritmini hızlandıran heyecanlar, kalp ve dolaşım sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun hareketliliği nedeniyle, bu ay ritmini yavaşlatmaya ve uyku kaliteni artırmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…