Sevgili Terazi, bu Temmuz ayı senin için mesleki duruşunu ve yöneticilerinle olan anlaşmalarını baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir terfi haberini, sözleşme yenileme krizini veya devlet dairelerindeki bürokratik pürüzleri kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan resmi işlemleri imzalarken, profesyonel diplomasi yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında statü odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru katılacağın büyük sosyal etkinliklere zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu diplomatik duruşun, yakın zamanda alacağın sektörel ödüllerle taçlanarak karşına çok daha popüler bir çevre çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her vizyoner adım, seni sektöründe daha saygın hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…