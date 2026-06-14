Sevgili Terazi, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği hülyalı enerjiyle başlayarak duygusal konularda mantığını tamamen rafa kaldırıyorsun. Gerçek bir bağ kurmak yerine, kafanda yarattığın mükemmel ve pürüzsüz aşka inanmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Hayal kırıklığını reddetme isteğin kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, aranızdaki soğukluğu kabullenmek yerine partnerinin aslında düzeleceğine dair asılsız umutlara tutunarak kendini kandırabiliyorsun. Zira yüzleşmeden kaçmak sorunları sadece erteliyor. Bekarsan, sana net bir adım atmayan, gizemli ve ulaşılamaz kişilere karşı anlamsız bir hayranlık geliştiriyorsun. Kendi kurguladığın bu masala inanmaktan vazgeçip gerçek dünyaya dönmen, kalbini koruman için şart. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…