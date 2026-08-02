Sevgili Terazi, bugün Chiron senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar güvendiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattı, ve o günden beri güvenmek sana eskisi kadar kolay gelmiyor. Bir kişinin sana verdiği acı, herkesin sana aynısını yapacağı anlamına gelmiyor. İş hayatında bir ortağa güvenmek seni ürkütüyorsa, küçük bir adımla başla; her güven yeniden inşa edilebilir.

Maddi konularda geçmiş bir kaybın gölgesi bugün belirebilir. O kayıp seni daha temkinli yaptı, ama seni değersiz yapmadı. Elindeki gerçek tabloya bakmak, içindeki o eski korkuyu bugün yatıştıracak.

Aşk hayatında güvenmeyi yeniden öğrenmek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, “seni sevmek beni biraz korkutuyor ama denemek istiyorum” demek, partnerine kalbini açtığını gösterecek en dürüst cümle olacak. Bekar bir Terazi burcu isen, eski bir kırılmanın bugünkü seçimlerini yönetmesine izin verme; herkes seni terk edenle aynı değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…