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Terazi Burcu right-white
30 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 30 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay karşıt burcun Koç’a geçerken gündeminde başkaları var. Özellikle iş hayatında birlikte çalıştığın biriyle açık bir konuşma yapman gerekebilir. Bir süredir “Sonra konuşuruz” diyerek geçiştirdiğiniz görev paylaşımı, iş birliği ya da anlaşma bugün artık netleşmek isteyebilir. Ne istediğini açıkça söyle ama karşındaki kişiye de söz hakkı bırak. Her iki tarafın da kazandığı bir çözüm bulmak bugün sandığından kolay olabilir.

Maddi konularda ise tek başına karar veremeyeceğin bir mesele ortaya çıkabilir. Ortak bütçe, birlikte yapılacak bir alışveriş veya paylaşılacak bir ödeme konusunda fikir ayrılığı yaşanabilir. “Benim dediğim olsun” savaşına girmek yerine rakamları ortaya koymak en kestirme çözüm olacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün ima etmek yerine açık konuşmak sana çok daha fazla şey kazandırabilir. Partnerinden ne bekliyorsan söyle; onun anlamasını bekleyip sonra kırılma.

Bekar bir Terazi burcu isen, sana ilgisini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Karşındaki kişinin bu kadar doğrudan davranması önce seni şaşırtsa da hoşuna gitmesi de mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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