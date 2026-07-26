Sevgili Terazi, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve bu geçiş senin aşk ve yaratıcılık alanını canlandırıyor. Kuzey Ay Düğümü kendini ifade etme, üretme ve kalpten yaşama alanına yerleşiyor. İş hayatında kalıpların içinde sıkışmak yerine yaratıcılığını öne çıkarman gerekiyor. Kendi özgün fikrini ortaya koymak, taklit etmek yerine üretmek bugün sana kapı açıyor. İçindeki çocuğa alan tanıdığında, işine de bir tazelik geliyor.

Maddi konularda yaratıcı bir işten gelecek kazanç öne çıkıyor. Yeteneğini ya da özgün bir fikrini paraya dönüştürmenin yolları bugün gündemine girebilir. Sıradan bir işten çok, keyif aldığın bir uğraşa yatırım yapman ileride karşılığını verecek. Ancak eğlenceye yönelik ani harcamalarda ölçüyü korumalısın.

Aşk hayatında kalpten yaşamak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkine oyunu, neşeyi ve romantizmi geri getirmek bugün aranızı tazeliyor. Bekar bir Terazi burcu isen, sana kendini özgürce ifade etme cesareti veren biri ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…