Sevgili Terazi, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin sosyal çevre alanını aydınlatıyor. İş hayatında tanıdıkların ve bağlantıların bugün her zamankinden değerli hale geliyor. Bir arkadaşının ya da eski bir çalışma arkadaşının önerisi sana kapı açabilir. Bugün sosyal davetleri geri çevirmemeni öneriyorum, çünkü fırsat masa başında değil sohbette çıkıyor.

Maddi konularda yöneticin Venüs ile Ay arasındaki uyumlu açı sana zevkli bir gün getiriyor. Kendine ya da evine güzel bir şey almak isteyebilirsin ve bu istek bugün masum kalıyor. Bütçeni sarsmayan küçük bir güzellik almana izin verebilirsin.

Aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte arkadaşlarınızı görmek ilişkinize taze bir hava katacak. Bekar bir Terazi burcu isen, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri beklediğinden çok daha ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…