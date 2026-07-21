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Terazi Burcu right-white
22 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 22 Temmuz Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin sosyal çevre alanını aydınlatıyor. İş hayatında tanıdıkların ve bağlantıların bugün her zamankinden değerli hale geliyor. Bir arkadaşının ya da eski bir çalışma arkadaşının önerisi sana kapı açabilir. Bugün sosyal davetleri geri çevirmemeni öneriyorum, çünkü fırsat masa başında değil sohbette çıkıyor.

Maddi konularda yöneticin Venüs ile Ay arasındaki uyumlu açı sana zevkli bir gün getiriyor. Kendine ya da evine güzel bir şey almak isteyebilirsin ve bu istek bugün masum kalıyor. Bütçeni sarsmayan küçük bir güzellik almana izin verebilirsin.

Aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte arkadaşlarınızı görmek ilişkinize taze bir hava katacak. Bekar bir Terazi burcu isen, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri beklediğinden çok daha ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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