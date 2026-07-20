Sevgili Terazi, kendi burcundaki Ay'ın Güneş ile kurduğu gergin açı, uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün masaya koyuyor. İş hayatında 'böyle devam mı, yoksa yeniden mi kuralım' sorusuna artık cevap vermen gerekiyor. Kararsızlık bugün seni tercihten daha çok yoruyor.

Maddi konularda da bir seçim seni bekliyor; iki yol arasında dengede durmak artık mümkün değil. Birini seçtiğinde diğerini kaybettiğini değil, birini kazandığını hatırla.

Aşk hayatında ise beklemek bugün bir cevap sayılıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, kararsız kaldığın konu partnerini de yoruyor olabilir; net bir söz onu rahatlatacak. Bekar bir Terazi burcu isen, ikisi arasında salınmayı bırakıp içinden hangisine yakın olduğuna bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…