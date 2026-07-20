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Terazi Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi burcundaki Ay'ın Güneş ile kurduğu gergin açı, uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün masaya koyuyor. İş hayatında 'böyle devam mı, yoksa yeniden mi kuralım' sorusuna artık cevap vermen gerekiyor. Kararsızlık bugün seni tercihten daha çok yoruyor.

Maddi konularda da bir seçim seni bekliyor; iki yol arasında dengede durmak artık mümkün değil. Birini seçtiğinde diğerini kaybettiğini değil, birini kazandığını hatırla.

Aşk hayatında ise beklemek bugün bir cevap sayılıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, kararsız kaldığın konu partnerini de yoruyor olabilir; net bir söz onu rahatlatacak. Bekar bir Terazi burcu isen, ikisi arasında salınmayı bırakıp içinden hangisine yakın olduğuna bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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