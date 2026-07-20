Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kararsızlığın kendisi bir karara dönüşüyor. İlişkin varsa, bir konuda net bir tavır almadığın için partnerin de tedirgin bekliyor olabilir; senin ikilemin ikinizi birden yoruyor. Kısa ve net bir söz bugün ikinizi de rahatlatacak.

Bekarsan, iki kişi arasında dengede durmayı bırakma vaktin geldi. İkisini de kırmamaya çalışırken aslında ikisini de bekletiyorsun. Bugün mantığın değil, içinden hangisine yakın hissettiğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…