Sevgili Terazi, Merkür'ün geri hareketi bitiyor ve Ay senin iletişim alanına yerleşiyor. İş hayatında telefonun susmuyor, gelen kutun doluyor ve haftalardır beklediğin cevaplar art arda geliyor. Bir sunum, bir yazışma ya da kısa bir iş görüşmesi bugün akıcı geçiyor. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki üçgen sayesinde kendini anlatırken zorlanmıyorsun. Ertelediğin telefon görüşmesini bugün yapman doğru olur.

Maddi konularda kısa yoldan gelen kazançlar gündemde. Bir komisyon, küçük bir iş ya da yakın çevrenden gelen bir teklif bütçene katkı sağlayabilir. Venüs'ün kurduğu zorlayıcı açı, ulaşım ve teknoloji harcamalarını büyütebilir. Gereksiz bir yenileme için para ayırmadan önce iki kez düşünmelisin.

Aşk hayatında hareket ve tazelik arıyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aynı gün dönebileceğiniz kısa bir kaçamak aranızdaki tekdüzeliği kırıyor. Bugün arabaya atlayıp yakın bir yere gitmeniz bile yeterli. Bekar bir Terazi burcu isen, aynı semtte yaşadığın ya da sık uğradığın bir yerde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…