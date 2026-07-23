Sevgili Terazi, bugün ilişkinde durgunluğu kırmak istiyorsun. Ay senin iletişim ve kısa yolculuklar alanına yerleşiyor, bu da seni yerinde duramaz hâle getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aynı gün dönebileceğiniz kısa bir kaçamak aranızdaki tekdüzeliği tamamen dağıtacak. Arabaya atlayıp bir saat uzaktaki bir yere gitmeniz bile yeterli olur. Yol boyunca kuracağınız sohbet, evde geçireceğiniz bir haftadan daha çok yakınlaştıracak sizi.

Bekarsan, aradığın kişi uzakta değil. Her gün geçtiğin sokakta, sürekli uğradığın kafede ya da aynı saatte bindiğin araçta biriyle göz göze gelebilirsin. Merkür'ün geri hareketi bittiği için bugün konuşmayı başlatmak kolay geliyor. Selam vermekten çekinmemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…