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Terazi Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında iş ile özel hayatın arasındaki denge yeniden kuruluyor. Merkür senin kariyer alanında geri hareketini bitirirken, son haftalarda işe kaptırdığın enerjiyi yavaş yavaş özel hayatına geri döndürüyorsun. İlişkin varsa, iş yoğunluğun yüzünden partnerinle aranıza giren mesafe bugün kapanmaya başlıyor. Son zamanlarda ona yeterince zaman ayıramadığını sen de biliyorsun. Bugün işten kafanı kaldırıp ona yöneldiğinde, aranızdaki soğukluğun ne kadar çabuk eridiğini göreceksin. Ona ayıracağın küçük bir zaman bile bugün büyük bir fark yaratacak.

Bekarsan, iş ortamında oluşan bir yakınlık yeniden dikkatini çekebilir. Belki bir meslektaşın, belki iş vesilesiyle tanıştığın biri… Aranızdaki profesyonel mesafe bugün biraz incelir gibi oluyor. Acele etmeden, ama fark ettiğini de yok saymadan ilerlemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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