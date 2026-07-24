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Terazi Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn tam karşı burcunda durağan konuma geçiyor ve senin ilişkiler alanını sınıyor. Bir ortağın ya da yakın çalıştığın biri bugün senden somut bir şey talep ediyor. İş hayatında bu talep sana ağır gelebilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden savunmaya geçme isteğin yüksek. Karşındakini dinledikten sonra cevap vermeni öneriyorum.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir karar bütçeni etkiliyor. Bir sözleşme, bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün gözden geçirilmeli. Satürn seni koşulları net belirlemeye çağırıyor. İyi niyetine güvenerek imza atmamalısın.

Aşk hayatında karşı taraf net bir şey istiyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerin senden bir söz ya da bir karar bekliyor. Kararsız kalmak bugün onu daha çok yoruyor. Bekar bir Terazi burcu isen, biri senden beklentisini açıkça söyleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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