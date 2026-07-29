Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında netlik sana iyi geliyor. İlişkin varsa, partnerinle üstü kapalı konuşmak yerine ne istediğini açıkça söylemek aranızdaki düğümü çözebilir. İçinden geçenleri anlatmak güzel ama bunu yaparken tonuna dikkat et. Açık sözlülük ile sertlik arasında ince bir çizgi var. Biraz yumuşaklıkla aynı şeyi çok daha kolay anlatabilirsin.

Bekarsan, sana ilgisini açıkça gösteren biri bugün hoşuna gidebilir. Belirsizlikten yorulduysan bu netlik ilaç gibi gelir. Yine de yalnızca kendinden emin davranıyor diye hemen etkilenme. Ne söylediğinden çok, birkaç gün sonra da aynı şekilde davranıp davranmadığına bak. Tutarlılık bugün senin için en güzel işaret olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…