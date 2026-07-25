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Terazi Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Temmuz Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında geri hareketine başlıyor ve bir bağı yeniden tanımlamanı istiyor. İlişkin varsa, bu ilişkinin bugünkü halinin sana yetip yetmediğini sorguluyorsun. Belki ilişki başladığı yerde takılıp kaldı, belki de artık ne olduğunuzu netleştirme zamanı geldi. Bugün 'biz aslında neyiz, nereye gidiyoruz?' sorusu aklına takılıyor. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmayı bir kriz gibi değil, bir güncelleme gibi yapmanı sağlıyor. İlişkiyi yeniden tanımlamak onu bitirmek değildir; aksine, büyümesine izin vermektir. Aynı yerde duran bir ilişki, zamanla nefes alamaz hale gelir.

Bekarsan, geçmişte bitirdiğin bir ilişki bugün yeniden zihnini meşgul ediyor. O kişiyle neden yürümediğini yeniden düşünüyor, belki de yeni bir şans olup olamayacağını merak ediyorsun. Satürn'ün geri hareketi bu geçmişi gözden geçirmek için uygun bir enerji sunuyor. Ancak o kapıyı yeniden aralamadan önce kendine dürüst bir soru sormalısın: O zamandan bu yana gerçekten değişen bir şey oldu mu, yoksa sadece yalnızlık mı konuşuyor? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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