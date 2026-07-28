Sevgili Terazi, bugün Kova Dolunayı senin aşk ve yaratıcılık alanını aydınlatıyor, ki bu senin için yılın en romantik dolunaylarından biri. İlişkin varsa, partnerinle sürpriz ve romantik bir program bugün aranıza taze bir heyecan getiriyor. Dolunay’ın coşkulu enerjisi, ilişkinize oyunu ve neşeyi geri çağırıyor. Bugün planlı ya da ani bir romantik jest, birbirinize neden âşık olduğunuzu hatırlatıyor. Kalpten yaşadığın bu an ilişkinizi tazeliyor.

Bekarsan, bir konser, bir sergi ya da bir festival gibi bir etkinlikte güçlü bir çekim yaşayabilirsin. Dolunay’ın enerjisi, keyif aldığın bir ortamda karşılaşacağın biriyle aranda ani bir kıvılcım yaratıyor. Aynı şeyden hoşlanmanın verdiği yakınlık, hızlı ve güçlü bir bağa dönüşebilir. Bugün böyle bir çekim hissedersen, ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…