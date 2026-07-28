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Terazi Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Kova Dolunayı senin aşk ve yaratıcılık alanını aydınlatıyor, ki bu senin için yılın en romantik dolunaylarından biri. İlişkin varsa, partnerinle sürpriz ve romantik bir program bugün aranıza taze bir heyecan getiriyor. Dolunay’ın coşkulu enerjisi, ilişkinize oyunu ve neşeyi geri çağırıyor. Bugün planlı ya da ani bir romantik jest, birbirinize neden âşık olduğunuzu hatırlatıyor. Kalpten yaşadığın bu an ilişkinizi tazeliyor.

Bekarsan, bir konser, bir sergi ya da bir festival gibi bir etkinlikte güçlü bir çekim yaşayabilirsin. Dolunay’ın enerjisi, keyif aldığın bir ortamda karşılaşacağın biriyle aranda ani bir kıvılcım yaratıyor. Aynı şeyden hoşlanmanın verdiği yakınlık, hızlı ve güçlü bir bağa dönüşebilir. Bugün böyle bir çekim hissedersen, ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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