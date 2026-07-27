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Terazi Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin günlük düzen ve sağlık alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün katı bir programa bağlı kalmak yerine akışına bırakmak sana daha iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi gündelik bir rutininde farkındalık uyandırıyor. Balık Ay’ının yumuşak enerjisi, kendini fazla zorlamamanı, temponu biraz düşürmeni istiyor. Bugün hem işini yapıp hem kendine nefes alan bir denge kurduğunda, çok daha huzurlu oluyorsun.

Maddi konularda gündelik harcamalarında sezgilerine kulak vermelisin. Bir konforu ya da bir ihtiyacı karşılamak için yapacağın küçük bir harcama bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle duygusal alışverişe kayabilirsin, bu yüzden gerçek ihtiyaçla anlık isteği ayırmalısın.

Aşk hayatında sıcak bir gündelik yakınlık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte geçireceğiniz sade ve sakin bir gün aranızı huzurla dolduruyor. Bekar bir Terazi burcu isen, gündelik hayatının içinde, sana kendini rahat hissettiren biriyle yakınlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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