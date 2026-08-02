Sevgili Terazi, bugün Chiron ortak kaynaklar ve derin bağlar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta güvenme meselesi bugün ön planda. İlişkin varsa, geçmişte biri seni hayal kırıklığına uğrattığı için partnerine bazı şeyleri tam anlamıyla emanet etmekte zorlanıyor olabilirsin; belki bir kararı ona bırakmak yerine hep kontrolü elinde tutmayı seçiyorsun. Bugün küçük bir konuda kontrolü bırakıp ona güvenmeyi denediğinde, bu güvenin karşılıksız kalmadığını göreceksin.

Bekarsan, geçmişte seni yaralayan birinin izini yeni tanıştığın insanlarda arıyor, herkesi ona benzetiyor olabilirsin. Bugün karşındaki kişiye, geçmişin bir yansıması değil, kendi başına bir insan olarak bakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…