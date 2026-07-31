Sevgili Terazi, 1 Ağustos tarihinde günlük koşturmacan romantizme ayırdığın zamanı azaltabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin geri planda kaldığını hissedebilir ancak programında yapacağın küçük bir değişiklik bile aranızdaki soğukluğu hızla ortadan kaldırabilir.

Eğer bekarsan, iş ortamında, spor salonunda veya günlük rutinin sırasında sık sık karşılaştığın biri bugün gözüne farklı görünebilir. Daha önce önemsemediğin küçük bir sohbetin flörtöz bir tona dönüşmesi kalbinin ritmini değiştirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…