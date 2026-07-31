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Terazi Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi iş düzenini ve günlük sorumluluklarını hızlandırabilir. Masana aynı anda birkaç görev düşebilir ve planında olmayan bir işi tamamlaman gerekebilir. Plüton’un retro hareketi ise yaratıcı bir projede daha önce yaptığın bir tercihi yeniden düşünmene yol açabilir. Bugün düzenini ne kadar iyi kurarsan günün sonunda o kadar rahat edebilirsin.

Para konusunda küçük ama sık harcamalar dikkatini çekebilir. İşle bağlantılı bir masraf ya da beklenmedik bir ödeme bütçeni yeniden planlamana neden olabilir. Gereksiz olanı ayıklamak yeterli olacaktır.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, yoğun gündemin nedeniyle partnerine yeterince vakit ayıramadığını fark edebilirsin. Basit bir plan değişikliği aranızdaki havayı hızla düzeltebilir. Ama eğer bekarsan, iş ortamında ya da günlük rutin sırasında sık sık gördüğün biriyle arandaki iletişim farklılaşabilir. Daha önce sıradan gelen bu kişi bugün gözünde bambaşka görünebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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