Sevgili Terazi, bugün Ay Boğa burcuna geçerken ortak para ve paylaşılan sorumluluklar gündemine gelebilir. İş hayatında bütçe, ödeme ya da ortak yürüttüğün bir mesele varsa bugün daha sakin şekilde çözüm bulabilirsin. Üstelik beklemediğin bir kolaylık da ortaya çıkabilir. Uzun zamandır kafanı kurcalayan bir konu varsa rakamları masaya koy; düşündüğün kadar karmaşık olmayabilir.

Maddi konularda beklediğin bir ödeme ya da destekle ilgili güzel bir haber gelebilir. Yine de para hesabını başkasının sözüne göre yapma; hesabına geçmeden harcamaya başlamak pek iyi fikir olmayabilir. Bugün biraz temkin sana huzur kazandıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle daha yakın ve içten bir gün geçirebilirsin. Aranızdaki güveni hissetmek sana özellikle iyi gelecek.

Bekar bir Terazi burcu isen, sakin tavırlarıyla sana güven veren biri dikkatini çekebilir. Büyük laflardan çok davranışlarına bak; bugün küçük bir hareket sana karşındaki kişi hakkında çok şey anlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…