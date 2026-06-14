Sevgili Terazi, bu hafta başı Güneş'in Yengeç burcuna geçişi kariyer evinde otorite figürleriyle aranda ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Yöneticilerinin değişen kurallarına ayak uydurmak veya artan beklentileri karşılamak için normalden çok daha fazla mesai harcamak zorunda kalıyorsun. Mevcut pozisyonunu korumak adına şikayet etmeden işe odaklanmak şu anki en güvenli stratejin oluyor.

Hafta ortasında Chiron'un Boğa burcundaki konumu finansal konularda seni kemer sıkma politikasına itiyor. Beklenmedik vergi ödemeleri, biriken borçlar veya ortaklı gelirlerdeki azalmalar bütçeni ciddi şekilde sarsabiliyor. Lüks harcamalarını tamamen kesip sadece temel ihtiyaçlara yönelerek bu kriz dönemini yönetiyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Neptün üçgeni gerçeklikten koparak aşkta tamamen platonik veya ulaşılmaz hedeflere yönelmene neden oluyor. İlişkin varsa, partnerinin olumsuz yanlarını görmezden gelip, ortadaki bariz sorunları sadece huzur bozulmasın diye sineye çekiyorsun. Bekarsan, seninle aynı şehirde bile olmayan veya sana uygunluğu tartışılır birine kafanda kusursuz bir senaryo yazarak umutsuz bir şekilde kapılabiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…