article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 15 Haziran - 21 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Haziran - 21 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta başı Güneş'in Yengeç burcuna geçişi kariyer evinde otorite figürleriyle aranda ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Yöneticilerinin değişen kurallarına ayak uydurmak veya artan beklentileri karşılamak için normalden çok daha fazla mesai harcamak zorunda kalıyorsun. Mevcut pozisyonunu korumak adına şikayet etmeden işe odaklanmak şu anki en güvenli stratejin oluyor.

Hafta ortasında Chiron'un Boğa burcundaki konumu finansal konularda seni kemer sıkma politikasına itiyor. Beklenmedik vergi ödemeleri, biriken borçlar veya ortaklı gelirlerdeki azalmalar bütçeni ciddi şekilde sarsabiliyor. Lüks harcamalarını tamamen kesip sadece temel ihtiyaçlara yönelerek bu kriz dönemini yönetiyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Neptün üçgeni gerçeklikten koparak aşkta tamamen platonik veya ulaşılmaz hedeflere yönelmene neden oluyor. İlişkin varsa, partnerinin olumsuz yanlarını görmezden gelip, ortadaki bariz sorunları sadece huzur bozulmasın diye sineye çekiyorsun. Bekarsan, seninle aynı şehirde bile olmayan veya sana uygunluğu tartışılır birine kafanda kusursuz bir senaryo yazarak umutsuz bir şekilde kapılabiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın