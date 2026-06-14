Sevgili Terazi, bu haftaya Güneş'in Yengeç burcuna geçişinin getirdiği resmi ve kuralcı atmosferle başlayarak ofisteki özgürlüğünün kısıtlandığını hissediyorsun. Üst yönetimden gelen ani denetimler veya yeni performans hedefleri omuzlarındaki yükü fazlasıyla ağırlaştırıyor. İsyan etmek yerine kurallara harfiyen uyarak göze batmamayı seçmen, iş güvenceni korumanı sağlayan en mantıklı hamle oluyor.

Hafta ortasında ise Boğa burcundaki Chiron etkisi cüzdanındaki delikleri fark edip acil bir finansal toparlanma planı yapmanı zorunlu kılıyor. Kullanmadığın abonelikleri iptal etmek, ertelediğin borçları yapılandırmak veya kredi kartı limitlerini düşürmek gibi katı kararlar alıyorsun. Kazancını artırmak yerine elindekini korumayı öğrendiğin bu süreç, seni büyük bir iflastan veya krizden koruyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…