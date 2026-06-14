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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftaya Güneş'in Yengeç burcuna geçişinin getirdiği resmi ve kuralcı atmosferle başlayarak ofisteki özgürlüğünün kısıtlandığını hissediyorsun. Üst yönetimden gelen ani denetimler veya yeni performans hedefleri omuzlarındaki yükü fazlasıyla ağırlaştırıyor. İsyan etmek yerine kurallara harfiyen uyarak göze batmamayı seçmen, iş güvenceni korumanı sağlayan en mantıklı hamle oluyor.

Hafta ortasında ise Boğa burcundaki Chiron etkisi cüzdanındaki delikleri fark edip acil bir finansal toparlanma planı yapmanı zorunlu kılıyor. Kullanmadığın abonelikleri iptal etmek, ertelediğin borçları yapılandırmak veya kredi kartı limitlerini düşürmek gibi katı kararlar alıyorsun. Kazancını artırmak yerine elindekini korumayı öğrendiğin bu süreç, seni büyük bir iflastan veya krizden koruyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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