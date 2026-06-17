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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 00:01
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ilk maçların tamamlanmasına kısa süre kalırken, bazı gruplarda ikinci maçlara geçiliyor. 

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar oynanacak? Hangi gruplarda liderlik yarışı verilecek?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
31 Gün
:
22 Saat
:
16 Dakika
:
32 Saniye
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Programda yine dört maç var.

Programda yine dört maç var.

Gece 02.00'de Gana ve Panama karşı karşıya geliyor. Panama'da Beşiktaş'ın yıldızlarından Murillo yer alırken, Gana'da farklı sorunlar yaşanıyor. 7 tecavüz suçlamasıyla yargılanan Partey'e Kanada'ya giriş izni çıkmadığı için bu maçta da oynayamıyor. 

04.00'te Meksik ve Güney Kore liderlik için önemli bir maça çıkacak. 

Sabah 05.00'te ise kupanın demirbaşlarından Kolombiya sahne alıyor. Kolombiya'nın rakibi ise turnuvada ilk kez mücadele edecek Özbekistan olacak. 

Akşam saatlerinde ise gruplarda ikinci maçlar başlıyor. 19.00'da ilk maçları kaybeden Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geliyor. 22.00 maçında ise ilk maçlarını 1-1 bitiren İsviçre ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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