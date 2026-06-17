2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Gece 02.00'de Gana ve Panama karşı karşıya geliyor. Panama'da Beşiktaş'ın yıldızlarından Murillo yer alırken, Gana'da farklı sorunlar yaşanıyor. 7 tecavüz suçlamasıyla yargılanan Partey'e Kanada'ya giriş izni çıkmadığı için bu maçta da oynayamıyor.

04.00'te Meksik ve Güney Kore liderlik için önemli bir maça çıkacak.

Sabah 05.00'te ise kupanın demirbaşlarından Kolombiya sahne alıyor. Kolombiya'nın rakibi ise turnuvada ilk kez mücadele edecek Özbekistan olacak.

Akşam saatlerinde ise gruplarda ikinci maçlar başlıyor. 19.00'da ilk maçları kaybeden Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geliyor. 22.00 maçında ise ilk maçlarını 1-1 bitiren İsviçre ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.