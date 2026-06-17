Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Kupada beş maç vardı. Geceden günün son saatlerine kadar süren heyecanda öne çıkan detaylar vardı.

Irak direnmeye çalışsa da Norveç'e diş geçiremedi ve 4-1 kaybetti. Irak'ın tek golü 7 saat gözaltında tutulan forvetleri Aymen Hussein'den geldi.

İkinci maçta ise resital izledik. Messi, Cezayir'i attığı üç golle 3-0 yendi.

Sabah 05.00'te oynanan maçta ise Avusturya, Ürdün'ü 2-1'le geçti.

Akşamın en çok merak edilen maçlarından biri Ronaldo liderliğindeki Portekiz'le Demokratik Kongo maçıydı. Demokratik Kongo adeta tarih yazarak hem ilk golünü hem de ilk puanını aldı. Ronaldo ise Messi'nin yıldızlaştığı günde isabetli şut atamadan günü tamamladı.

Gecenin son maçı gol düellosuna döndü. Hırvatistan ve İngiltere'nin maçında karşılıklı goller izleyenlere keyif verirken skor da 4-2 İngiltere lehine oldu.