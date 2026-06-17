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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

etiket Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 00:34
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kupada 5 maç oynandı. Şampiyonluk adaylarından Arjantin, Portekiz ve İngiltere de bugün sahne aldı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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22 Saat
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USA
USA
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AUS
AUS
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TUR
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Kupada dolu dolu beş maç izledik, tarihi Messi ve Demokratik Kongo yazdı.

Kupada dolu dolu beş maç izledik, tarihi Messi ve Demokratik Kongo yazdı.

Kupada beş maç vardı. Geceden günün son saatlerine kadar süren heyecanda öne çıkan detaylar vardı. 

Irak direnmeye çalışsa da Norveç'e diş geçiremedi ve 4-1 kaybetti. Irak'ın tek golü 7 saat gözaltında tutulan forvetleri Aymen Hussein'den geldi. 

İkinci maçta ise resital izledik. Messi, Cezayir'i attığı üç golle 3-0 yendi. 

Sabah 05.00'te oynanan maçta ise Avusturya, Ürdün'ü 2-1'le geçti. 

Akşamın en çok merak edilen maçlarından biri Ronaldo liderliğindeki Portekiz'le Demokratik Kongo maçıydı. Demokratik Kongo adeta tarih yazarak hem ilk golünü hem de ilk puanını aldı. Ronaldo ise Messi'nin yıldızlaştığı günde isabetli şut atamadan günü tamamladı. 

Gecenin son maçı gol düellosuna döndü. Hırvatistan ve İngiltere'nin maçında karşılıklı goller izleyenlere keyif verirken skor da 4-2 İngiltere lehine oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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