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6 Yaşında Çocuğunu Evlendirdiği İçin Hapis Yatan Yusuf Ziya Gümüşel Tahliye Edildi

6 Yaşında Çocuğunu Evlendirdiği İçin Hapis Yatan Yusuf Ziya Gümüşel Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 20:44
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6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirildiği” ve cinsel istismara maruz kaldığı iddialarına ilişkin davada yargılanan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in tahliye edildiği öğrenildi. Karara ilişkin bilgilendirme, ilgili cemaat yapılanmasına yakın kaynaklar tarafından duyuruldu.

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19 yıl 9 ay ceza almıştı.

19 yıl 9 ay ceza almıştı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatma Gümüşel’in, kızları H.K.G.’nin 6 yaşından itibaren 29 yaşındaki Kadir İstekli tarafından “dini nikâh” adı altında cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin davada verilen önceki cezalar, istinaf tarafından yetersiz bulunarak bozulmuştu.

Yeniden görülen davada mahkeme kararını açıklamış; Yusuf Ziya Gümüşel’e 19 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, Kadir İstekli’ye çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 37 yıl hapis cezası hükmedilmişti.

Tahliye edildi, kararı cemaat açıkladı.

Tahliye edildi, kararı cemaat açıkladı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Karar, ilgili cemaat yapılanmasına ait sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Açıklamada, “Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kararı olumlu karşıladığını belirtti. Ünlü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim.”

Cübbeli Ahmet kararı "büyük müjde" başlığıyla duyurdu.

Cübbeli Ahmet kararı "büyük müjde" başlığıyla duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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