6 Yaşında Çocuğunu Evlendirdiği İçin Hapis Yatan Yusuf Ziya Gümüşel Tahliye Edildi
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6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirildiği” ve cinsel istismara maruz kaldığı iddialarına ilişkin davada yargılanan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in tahliye edildiği öğrenildi. Karara ilişkin bilgilendirme, ilgili cemaat yapılanmasına yakın kaynaklar tarafından duyuruldu.
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19 yıl 9 ay ceza almıştı.
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Tahliye edildi, kararı cemaat açıkladı.
Cübbeli Ahmet kararı "büyük müjde" başlığıyla duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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