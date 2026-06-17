6 Yaşında Çocuğunu Evlendirdiği İçin Hapis Yatan Yusuf Ziya Gümüşel Tahliye Edildi

Yusuf Ziya Gümüşel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Karar, ilgili cemaat yapılanmasına ait sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Açıklamada, “Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kararı olumlu karşıladığını belirtti. Ünlü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim.”