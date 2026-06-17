Avrupa Parlamentosu'ndan Akın Gürlek İçin Yaptırım İstenen Türkiye Raporu Kabul Edildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptırım uygulanmasını öngören maddenin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu, 381 oyla kabul edildi. Oylamada 107 milletvekili ret oyu verirken, 171 üye çekimser kaldı. Rapora Ankara’dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Türk yargısı hiçbir dış aktörün müdahalesine açık değildir” ifadelerini kullanarak kararı eleştirdi.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında yanıt geldi.
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Karar AP'nin internet sitesinden yayınlandı.
Gürlek'e yaptırım çağrısı yapıldı.
Açıklamada "mutlak butlan" da yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı raporu kınadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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