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Avrupa Parlamentosu'ndan Akın Gürlek İçin Yaptırım İstenen Türkiye Raporu Kabul Edildi

Avrupa Parlamentosu'ndan Akın Gürlek İçin Yaptırım İstenen Türkiye Raporu Kabul Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 18:34
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptırım uygulanmasını öngören maddenin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu, 381 oyla kabul edildi. Oylamada 107 milletvekili ret oyu verirken, 171 üye çekimser kaldı. Rapora Ankara’dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Türk yargısı hiçbir dış aktörün müdahalesine açık değildir” ifadelerini kullanarak kararı eleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında yanıt geldi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin raporu, 107 ret oyuna karşı 381 oyla kabul edildi. Raporda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Avrupa Birliği yaptırım listesine alınması yönünde çağrı yapılması dikkat çekti. Karara sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, 'Bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir' açıklamasında bulundu.

Karar AP'nin internet sitesinden yayınlandı.

Karar AP'nin internet sitesinden yayınlandı.

AP'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini etkileyen temel sorunların giderilmediği vurgulandı. Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'deki demokratik standartlar, hukuk devleti ilkesi ve temel haklar konusundaki endişelerini yinelediği belirtildi.

'Türk hükümetine hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik standartlar, basın özgürlüğü ve diğer temel özgürlükler alanlarında süregelen eksiklikleri gidermesi, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu. Parlamento, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs gibi AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmeyi sürdürmesini üzüntüyle karşıladı. Raporda ayrıca diğer AB kurumlarının ve birçok üye devletin bu gelişmelere sınırlı tepki göstermesi eleştirildi; Türkiye’de demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğünün savunulması için daha güçlü bir tutum almaları istendi.'

Gürlek'e yaptırım çağrısı yapıldı.

Gürlek'e yaptırım çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği nihai raporda, taslak metinde yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yaptırım çağrısı korundu. Raporda, Türkiye'de yaşandığı öne sürülen 'demokratik gerileme' nedeniyle insan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu görülen Türk yetkililere karşı Avrupa Birliği Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin uygulanması istendi.

Metinde, 'Bu yetkililer arasında, kayyum rolünü üstlenenler ve onları atayanlar veya devletin baskıcı mekanizmasında kilit rol oynayanlar, örneğin eski İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek gibi isimler yer almaktadır' denildi.

Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu çağrısı, ilgili kişilerin Avrupa Birliği sınırları içindeki mal varlıklarının dondurulması gibi kısıtlayıcı tedbirleri kapsıyor. Parlamentonun ilk kez belirli bir ismi açıkça anması dikkat çekerken, Türk yetkililere yönelik yaptırım ve kısıtlayıcı önlem çağrıları daha önceki raporlarda da yer almıştı.

Açıklamada "mutlak butlan" da yer aldı.

Açıklamada "mutlak butlan" da yer aldı.

Raporda, CHP'ye ilişkin devam eden mutlak butlan tartışmalarına da yer verildi. Avrupa Parlamentosu, söz konusu süreci muhalefete yönelik baskıların son örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

'AP, bu durumu muhalefete yönelik daha geniş çaplı bir baskı eğiliminin en son örneği olarak değerlendiriyor.

Bu eğilim, gelecekteki seçimlerde potansiyel rakipleri ortadan kaldırmak amacıyla yargı sisteminin bir araç olarak kullanılması ve dolayısıyla Türkiye'yi tamamen otoriter bir sisteme daha da sıkı bir şekilde bağlamayı içeriyor'

ifadelerine yer verilen raporda, CHP yönetimine ilişkin olası yargı kararlarına da tepki gösterildi.

Belgede ayrıca, 'AP, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin siyasi kurgularla görevden alınmasını şiddetle kınamaktadır' denilerek, parti yönetimine yönelik olası müdahalelerin kabul edilemez olduğu savunuldu.

Dışişleri Bakanlığı raporu kınadı.

Dışişleri Bakanlığı raporu kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak rapordaki değerlendirmelere tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik eleştirilerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, 'Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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