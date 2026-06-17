Avrupa Parlamentosu'ndan Akın Gürlek İçin Yaptırım İstenen Türkiye Raporu Kabul Edildi

Raporda, CHP'ye ilişkin devam eden mutlak butlan tartışmalarına da yer verildi. Avrupa Parlamentosu, söz konusu süreci muhalefete yönelik baskıların son örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

'AP, bu durumu muhalefete yönelik daha geniş çaplı bir baskı eğiliminin en son örneği olarak değerlendiriyor.

Bu eğilim, gelecekteki seçimlerde potansiyel rakipleri ortadan kaldırmak amacıyla yargı sisteminin bir araç olarak kullanılması ve dolayısıyla Türkiye'yi tamamen otoriter bir sisteme daha da sıkı bir şekilde bağlamayı içeriyor'

ifadelerine yer verilen raporda, CHP yönetimine ilişkin olası yargı kararlarına da tepki gösterildi.

Belgede ayrıca, 'AP, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin siyasi kurgularla görevden alınmasını şiddetle kınamaktadır' denilerek, parti yönetimine yönelik olası müdahalelerin kabul edilemez olduğu savunuldu.