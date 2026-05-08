Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Boğa burcuna girişiyle beraber, anlattığın meselelerin insanlar tarafından tamamen farklı algılandığını fark edebilirsin. Senin dile getirmediğin bir düşüncenin üzerine yapıştığını görmek başlangıçta şaşkınlık yaratsa da bu durumu sahiplenmen beklenmedik kapılar açabilir.

Belki de mesleki imajını yönetirken kelimelerin gücünden faydalanmalısın. Zira yanlış anlaşılmaların dahi kariyerine hizmet edeceği ilginç bir süreçten geçmektesin. Maddi kazanımlarını artıracak stratejik planlar ise çevre baskısıyla şekillense dahi kazançlı çıkacaksın. Profesyonel saygınlığın yeni fırsatlar doğuracaktır.

Peki ya aşk? Duygusal sahada yanlış anlaşılmaların büyüdüğü lakin çözüme kavuşturulmadığı bir atmosfer hakim olabilir. Eğer beraberliğin sürüyorsa partnerinle arandaki iletişimsizlik düğümlerin kördüğüm olmasına sebebiyet verebilir. İşte buna ayrılığın ayak sesleri demeliyiz. Ama bekar bir Terazi burcu isen karşı tarafın sana dair hatalı yargıları yüzünden araya mesafe girmesi muhtemeldir. Bunu gidermek istiyorsan, kendini açıklamalısın. Yok istemiyorsan, bu cumartesi gecesini aşksız geçirmemek adına etrafına bak deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...