Sevgili Terazi, bugün çalıştığın ortamda geri planda kalma isteği doğabilir. Beliren sessizleşme yeni bir iş arama fikrini tetiklese dahi aksiyon almak için henüz doğru zaman değil. Kendi iç dünyana yönelerek ne istediğine karar vermek adına şimdiki sakinlikten yararlanmalısın. Ruhsal tatmin arayışın profesyonel tercihlerini şekillendirebilir. İçsel huzurunu bulduğunda iş hayatındaki hedeflerin netleşecektir.

Gözlemci pozisyonunda kalarak mevcut sistemdeki açıkları tespit edebilirsin. Sabırlı davranmak kariyerinde daha sağlam adımlar atmanı sağlayacaktır. Mevcut düzenini korurken arka planda yeni stratejiler geliştirmek seni güçlendirecektir. Karar vermeden önce tüm ihtimalleri değerlendirmek için yeterince vaktin olacak. Aceleci davranmayarak kariyerinde çok daha sağlam bir temel oluşturacaksın.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda mesafe koymak ruhuna iyi gelebilir. Kendinle baş başa kalarak kalbinin gerçek ihtiyaçlarını saptama şansı bulacaksın. İlişkindeki dengeyi kurmak adına önce kendi iç huzurunu bulmalısın. Partnerinle arandaki iletişimi bir süre askıya almak gerçekleri görmeni sağlayacaktır. Yalnızlığın getirdiği berraklıkla aşkına yön vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...