Sevgili Terazi, bugün konuşmaya, anlatmaya ve ikna etmeye yönelik yoğun bir gün seni bekliyor. Önemli bir fikrini savunmak veya projelerini kabul ettirmek için iletişim yeteneklerini sonuna kadar kullanman gerekebilir. Sözlerinle etkileme gücün sayesinde, mesleki engelleri birer birer aşabilirsin.

İş bağlantılarını güçlendirmek ve yeni anlaşmalar yapmak için bugün harika bir zemin bulabilirsin. Kendini net bir şekilde ifade ettiğinde, çevrendeki insanların desteğini alman çok daha kolay olacaktır. İkna kabiliyetin, kariyerindeki yeni kapıların anahtarı haline geliyor. Tabii tüm bunlar için kendinden emin ve kararlı olman şart!

Peki ya aşk? Sohbetle başlayan bir yakınlaşmanın beklediğinden çok daha derin bir bağa dönüştüğüne şahit olabilirsin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle yapacağın uzun ve samimi konuşmalar aranızdaki uyumu zirveye taşıyacaktır. Ona açık olabilecek misin peki? Tabii bekar isen, zihinsel olarak tam bir uyum yakaladığın biriyle duygusal bir çekim yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...