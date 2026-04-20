Sevgili Terazi, bugün karar verme zorunluluğu ve kararsızlıkların bittiği, finansal krizleri kökten çözecek hamleleri yapıldığı gün! Kariyerinde ortaklı paralar, krediler, miras ya da sigorta gibi konularda son sözü sen söylüyorsun ve süreci kendi lehine çevirebilirsin. Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, krizleri sadece yönetmekle kalmıyor, onları sana büyük kazanç sağlayacak somut birer avantaja da dönüştürüyorsun.

Ayrıca iş hayatında politik duruştan çıkıp masaya yumruğunu vurduğun ve kaynakları kontrol ettiğin bir profesyonelliğe geçiyorsun. Beklemek yerine imkanları kendin yarattığın ve başkalarının seninle iş yapmak için sıraya girdiği bir süreç başlıyor. Finansal krizleri kökten bitirecek stratejik hamleyi bugün yapmaya hazırsın!

Peki ya aşk? İlişkideki tutkuyla güvenin tek bir potada eridiği ve aranızdaki tüm krizlerin şifalandığı bir güne hazır ol. Eğer bir ilişkin varsa, belirsizlik ve gerilim bugün yerini derin bir bağlılığa ve partnerine karşı sarsılmaz bir güvene bırakıyor. Belli ki bir süredir içinde esen fırtınaları ve krizleri, tutku ve güvenle atlatıyorsun... Ama bekar bir Terazi burcuysan, bugün tanışacağın kişinin gizemli ama bir o kadar da güven veren tavrı seni bir anda etkisi altına alabilir. Artık sadece yüzeysel etkileşimlerle değil, kalbini tamamen açtığın o tutkulu aşka teslim oluyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...