Sevgili Terazi, bugün büyük bir borç yapılandırmasının sonuçlanması veya bir süredir peşini bırakmayan ağır vergi dosyasının lehine kapanmasıyla finansal olarak resmen özgürlüğüne kavuşuyorsun. Ay ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sırtındaki maddi yükleri tek bir hamleyle atmanı sağlıyor. Eğer bir kredi onayı bekliyorsan ya da ortaklı bir mülkün taksimi için uğraşıyorsan, bugün masadaki payını en kârlı haliyle alıp krizli süreci tamamen arkanda bırakacaksın.

Finansal anlamda ise küllerinden doğma dönemindesin. Başkalarından gelen paralar, miraslar veya tazminat süreçlerinde adaletin senin tarafında işlediğini göreceksin. Bugün yaptığın stratejik ödeme veya aldığın radikal finansal karar, senin önümüzdeki yıllardaki mali huzurunun temelini oluşturacak. Krizleri fırsata çevirme yeteneğin bugün sana büyük bir servet kapısı aralıyor.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında partnerinle bir süredir kronikleşmiş olan senin paran-benim param krizine net ve nihai bir çözüm getiriyorsun. Aranızdaki maddi dengeleri dürüstçe oturtmak ya da bu gerilimi çözemiyorsan, yollarınızı ayırmak gündeminde olabilir artık. Tabii bekar bir Terazi burcuysan, bugün krizli bir ortamda ya da bir finansal görüşme esnasında tanışacağın, dürüstlüğü ve derinliğiyle seni sarsacak karakterle heyecan verici bir başlangıç yapabilirsin. Buna aşk demeli miyiz, bilemeyiz ama ondan öğreneceklerin olduğu aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...