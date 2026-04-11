Sevgili Terazi, bugün karşıt burcuna geçen Mars’ın o yüksek enerjisiyle, bireysel başarılara yoğunlaşıyorsun. İş hayatının ritmini değiştirecek büyük uyanış, seni uzlaşmacı tavrından çıkarıp kendi haklarını savunan bir savaşçıya dönüştürüyor. Artık iş dünyasındaki rolünü kendin belirliyor, rotanı tek başına çiziyorsun. Kurallarını senin koyduğun bir iş ya da proje sence de harika olmaz mıydı?

Tam da bu noktada, açıkça söyleyebiliriz ki atak şansı sende! Yeni bir iş, teklifi ya da fikir hem hız hem de bereket getirebilir. Ancak tek başına ilerlerken, kararlı olman bir hayli önemli. Kendinden emin ve ilerlemeye odaklı hareket etmelisin. Duraksamamalı, kararsız kalmamalı ve rakiplerinin zaaflarını görmesine izin vermemelisin. Net ol, ne istediğini bilerek zafere doğru ilerle!

Peki ya aşk? Bugün tutkuyla buluşabilir kalbin... Bekar bir Terazi burcuysan, karşına çıkan kişinin hayat yolculuğundaki cesur yol arkadaşı olduğunu Mars’ın ilk kıvılcımıyla anlayabilirsin. İlişkisi olanlar için ise aradaki heyecanı yeniden alevlendirme vakti. Bugün aşk senin için Mars’ın durdurulamaz gücüyle ulaştığın sarsılmaz kavuşma demek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…