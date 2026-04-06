Sevgili Terazi, bu Salı günü odağın içsel huzur ve gayrimenkul konularına kayıyor. Güneş ve Satürn arasındaki uyumlu açı, ev alım-satımı, tadilat veya aile büyükleriyle olan pürüzlerin giderilmesi için sana büyük bir güç veriyor. Kariyerinde ise evden yürütülen işler veya aile şirketi gibi konularda çok verimli sonuçlar alabilirsin.

Bugün kendini duygusal olarak çok daha merkezlenmiş hissedeceksin. Geçmişin yüklerini atmak ve geleceğe dair sağlam bir temel kurmak için gereken olgunluğa sahipsin. Kariyerindeki hırsların, evindeki huzurla dengeleniyor. Bugün atacağın her adım, köklerini daha derine salmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşkta bugün aidiyet hissi çok güçlü. Bekar bir Terazi burcu isen, seni ailene veya değerlerine yakın hissettiren birine çekilebilirsin. İlişkisi olan Teraziler için ise partnerle evde baş başa, geleceğe dair planlar yaparak geçirilecek sakin bir akşam paha biçilemez olacak. 'Bize bir şey olmaz' dedirten o güven duygusu bugün ilişkinin en büyük gücü. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…