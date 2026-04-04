Sevgili Terazi, bugün Ay Akrep burcunda zihnin tamamen maddi değerler ve öz kaynakların üzerinde yoğunlaşıyor. Kariyerinde 'Emeğimin karşılığını tam olarak alıyor muyum?' sorusu pazar kahvaltına eşlik edebilir. Kendi değerini sorguladığın ama bu sorgulamadan güçlenerek çıktığın bir gündesin. Maaş artışı talebi, yeni bir fiyatlandırma stratejisi veya ek gelir kaynakları üzerine yapacağın derin araştırmalar meyvesini çok yakında verecek.

Eğitim veya iş projelerinde kaynakları doğru yönetmek bugün her zamankinden daha önemli. Pazar gününü lüks harcamalar yerine, geleceğini garanti altına alacak finansal planlar yaparak geçirmelisin. Kendine olan güvenini sadece dış görünüşünle değil, sahip olduğun yeteneklerin derinliğiyle beslemeye başladığında, kariyerindeki engellerin birer birer kalktığını göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven ve sadakat testinden geçiyor. Bekar bir Terazi isen, karşındaki kişinin sana sunduğu konforun altındaki gerçek niyeti merak edebilirsin. Her tanışmanın ardındaki niyeti gözlemeye odaklanarak güvenmek isteyebilirsin. İlişkisi olan Teraziler için ise duygusal bir envanter çıkarma zamanı. Partnerinin sana verdiği değer, sadece sözlerinde mi yoksa davranışlarında mı gizli? Bugün bu farkı görmek sana huzur verecek. Belli ki küçük bir hediye değil, büyük bir bağlılık bekliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…