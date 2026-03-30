Sevgili Terazi, bugün iş hayatında olup bitenlerle ilgili ilginç bir durumla karşı karşıyasın. Kontrol etmek istediğin bir durum, beklenmedik bir şekilde senin dışında gelişiyor. Bu durum biraz sinir bozucu olabilir fakat bunu kabullenerek akışa bırakmayı öğreniyorsun. Unutma ki her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Bazen, kontrolü bırakmak da bir güçtür değil mi?

Bu kabullenişle birlikte ise enerjini daha doğru ve verimli alanlara yönlendirebilirsin. Kontrol etmeye çalıştığın şeyler yerine, daha önemli ve değerli olanlara odaklanabilirsin. Zaten güç her zaman kontrol etmek değil, bazen de bırakabilmektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün derin bir gözlem sürecindesin. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, belki de birini uzaktan analiz ediyor olabilirsin. Belki de potansiyel bir partneri gözlemliyor ve onunla ilgili bilgiler topluyorsun. İşte bu adım, yeni bir aşkın habercisi... İlişkisi olan Terazi burçları için ise bugün biraz sessiz bir çözülme ya da içsel bir mesafe hissi oluşabilir. Bu durum, ilişkinde bazı değişikliklerin ayak sesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…