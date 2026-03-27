Sevgili Terazi, bugün iş hayatında sahne arkasında bir süreç yürütüyorsun ve bu süreç artık belirginleşiyor. Gizemli bir planın somutlaşmaya başladığını görebiliyoruz. Satürn ile Plüton altmışlığı da bu konuda seni destekliyor. Sahne arkasında, geri plandan ya da basit görevlerden sabır ve dayanıklılıkla ilerleyerek ulaştığın zirve sana çok yakışacak.

Bu durum, uzun vadede güvenli bir alan da oluşturacak senin için. Sessizce ilerleyip sonunda güçlü bir sonuç elde edeceğini artık biliyorsun. Rakiplerin henüz farkına bile varmamışken sen başarının tadını çıkar!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal derinlikler oldukça yoğun. Bekarsan, iç dünyanı paylaşmakta zorlandığın biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu, bir nevi duygusal bir sürpriz olabilir. Ama kendini ona bırakmak ve aşka bir fırsat vermek sana iyi de gelecektir. İlişkisi olan Teraziler için ise sessiz ama güçlü bir bağın oluştuğunu görebiliyoruz. Bu bağ, belki de ilişkinin geleceğini şekillendirecek. Yani, aşk hayatında evlilik çanları çalacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…