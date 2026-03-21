Sevgili Terazi, bugün iş hayatında karşına çıkan iki farklı yol seni biraz tereddüte düşürecek. Bir yolu seçmek, diğerini reddetmek demektir ve bu hiç kolay olmayacak. Bir yolda sana güvenli bir liman vadediyor; alışılagelmiş, sakin ve rahat. Diğer yol ise daha cesaret gerektiren, belki de biraz daha riskli ama bir o kadar da heyecan verici bir seçenek sunuyor. İç sesin ise seni daha cesur olan yola çağırıyor!

Unutma ki bu seçim sadece bugünün değil, önümüzdeki dönemin de kaderini belirleyecek. İçinde bulunduğun bu denge arayışı, aslında ne istediğini daha net görmene yardımcı oluyor. Karar verme anı, düşündüğünden daha belirleyici ve etkili olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinin ritmi biraz hızlanmış gibi görünüyor. Eğer bekarsan, belki de farkında olmadan birine karşı hisler beslemeye başlamış olabilirsin. Bu kişiye karşı çekimin gün geçtikçe artabilir. İlişkisi olan Teraziler içinse durum biraz daha farklı. Sanki kararsızlık bulutları dağılmış ve yerini daha net, belirgin duygular almış gibi. Kısacası, aşkta önemli kararlar almanın ve kalbinin sahibini bulmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…