Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kalbinin atışları biraz daha hızlanmış gibi görünüyor. Eğer bekarsan, belki de henüz kendine bile itiraf etmediğin birine karşı duygusal bir çekim hissetmeye başlamış olabilirsin. Bu kişiye karşı hislerin gün geçtikçe artarken, bugün aşka kapılmaya her zamankinden daha yakınsın!

Tabii eğer bir ilişkin varsa ve son zamanlarda kararsızlık içindeysen, bugünlerde bu kararsızlık bulutlarının dağıldığını ve yerini daha net, belirgin duygulara bıraktığını hissedebilirsin. Belki de ilişkindeki belirsizliklerin üzerine gidip duygularını ve düşüncelerini netleştirmenin tam zamanıdır. Kısacası, aşk hayatında önemli kararlar almanın ve kalbinin sahibini bulmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…