Sevgili Terazi, bugün iş dünyasında kendini bir satranç tahtası üzerinde gibi hissedebilirsin. İlk bakışta, sanki oyunun kontrolü rakibinin elindeymiş gibi görünebilir. Sen ise stratejik düşünmek zorunda ama endişeli bir şekilde ne yapacağını bilemeyebilirsin. Tam da bu noktada Güneş ile Plüton altmışlığı devreye giriyor. Bu astrolojik olayın enerjisi, stratejik düşünme kabiliyetini tavan yaptırıyor ve bu sayede süreci lehine çevirmen konusunda seni destekliyor.

Şimdi tek yapman gereken ise dikkatini toplamak ve doğru hamleleri, doğru zamanda yaparak gücüne güç katmak. İşte bu durum da seni iş hayatında daha güçlü bir konuma taşıyacak. Tabii bu arada bugün en büyük silahın ise diplomasi olacak. Planlı, dikkatli ve akılcı adımlar at!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün çekim ve denge bir arada olacak. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, karşılıklı çekim gücünün oldukça yüksek olacağı bir tanışma için gözünü açık tut. Aşkın seni hangi anda bulacağı hiç belli olmaz, değil mi? İlişkisi olan Teraziler içinse, bugün aşk hayatında güç dengesinin yeniden kurulacak. Şimdi aşk daha sağlam bir zemine oturacak. Bunun için partnerine de söz hakkı vermeli, ilişkide ikiniz de tam anlamı ile yerinizi almalısınız. Bir adım o, bir adım sen... Aşkın sahip çık, aidiyet hissini besle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…