Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında çekim ve denge bir arada olacak. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Karşılıklı çekim gücünün oldukça yüksek olacağı bir tanışma seni bekliyor gibi görünüyor. Belki de bugün, o özel kişiyle karşılaşma şansın olacak. Aşkın ne zaman, nerede ve nasıl karşına çıkacağını tahmin etmek zor, değil mi? Bu yüzden gözlerini dört aç ve aşkın seni bulmasına izin ver.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün aşk hayatında güç dengesinin yeniden kurulacağı bir gün olacak. İlişkindeki dengeyi sağlamak için partnerine de söz hakkı vermen ve ilişkinde ikinizin de tam anlamıyla yerinizi almanız gerekecek. Yani ilişkideki denge, bir adım o, bir adım sen şeklinde ilerlemeli. Böylece aşka sahip çıkıp aidiyet hissini besleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…