Sevgili Terazi, aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor, bir tür seçim ve eleme süreci. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, kalbini herkese açık bir kitap gibi sunmamalısın. Aşkta seçici olmanın zamanı geldi. Sadece bir ilişki yaşamak yerine, kaliteli, anlamlı ve uzun süreli bir aşk hikayesi peşinde olmalısın. Kalbinin ritmini değiştirecek, seni el üstünde tutacak, seninle aynı duygusal frekansta olan birini aramalısın.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, o zaman da aşkın gerçek ihtiyaçları ve beklentileri konuşulmaya başlanıyor. Artık daha tutkulu, daha istekli ve heyecanlı bir aşık olacaksın. Aşkın sadece romantik bir duygu olmadığını, aynı zamanda birtakım beklentileri ve ihtiyaçları da olduğunu anlayacaksın. Ve elbette, bu tutkulu aşkın karşılığını da isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…